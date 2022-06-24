Четыре ресторана «Вкусно — и точка» откроются в Нижнем Новгороде 27 июня

Четыре ресторана «Вкусно — и точка» откроются в Нижнем Новгороде в понедельник, 27 июня. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщила пресс-служба сети быстрого питания.

Так, откроются рестораны по адресам:

· площадь Революции, 5А

· площадь М. Горького, 2

· ул. Веденяпина, 2А

· НижнеВолжская набережная, 25

Торжественная церемония открытия пройдет в 10:00 по адресу площадь Революции, 5А.

- Главными принципами «Вкусно - и точка» остаются высокие стандарты качества обслуживания и безопасности продукции, использование передовых технологий, а также применение лучших практик подготовки и работы с персоналом, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в обновленное меню войдут большинство прежних позиций, среди них Чизбургер, Гамбургер, Чикенбургер, Наггетсы, картофель фри и по-деревенски, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие.

Кроме того, продолжит свою работу и приложение для смартфонов, при этом полученные ранее бонусы программы лояльности сохранятся.

Напомним, что сеть ресторанов «Макдональдс» прекратила работать в Нижнем Новгороде под старым брендом.

Так, вывески и логотипы сети ресторанов быстрого питания уже начали демонтировать в городе. Известную всем жёлтую букву «М» накануне убрали с заведения, расположенного на улице Веденяпина в Автозаводском районе. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что стакан из McDonald’s продают в Нижнем Новгороде за 500 тысяч рублей. Необычное объявление появилось на сайте «Авито» днем в понедельник, 20 июня.