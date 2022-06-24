Работы в частном секторе на территории округа №22 проводятся в рамках проекта «Вам решать!»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от избирательного округа №22 Михаил Иванов считает, что в проекте заложены значительные суммы, которые позволяют реализовать масштабные инициативы:

«В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» мы на территории округа №22 обратили особое внимание на частный сектор.

Так, например, в прошлом году в рамках проекта были отремонтированы дороги на улицах Мышьяковская, Алебастровая (от дома №1 до дома №32; от дома №32 до дома №27 по улице Олега Кошевого и от дома №34 до дома №68) и Академика Вавилова (от дома №10 до дома №7 по улице Бутырской и от дома №141Б до дома №1Б по переулку Сокольнический).

Отмечу, что суммы в реализации выбранных инициатив задействованы значительные, и это дает возможность реализовать в жизнь масштабные проекты.

В этом году внимание снова было сконцентрировано на одной из самых актуальных тем – дорогах. В рамках проекта «Вам решать!» на территории округа были отремонтированы дороги на улицах Комитетская, Перова (от дома №2 до дома №16), Унженская. Также был произведен ремонт участков на тротуарах по улице Вождей Революции.

Проводимая масштабная работа в очередной раз доказывает актуальность и важность проекта «Вам решать!». В рамках проекта сами жители предлагают проекты и инициативы и принимают активное участие в воплощении своих идей в жизнь. При этом депутаты со своей стороны оказывают им всю возможную помощь и поддержку».