Более 14 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 июня на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросам реализации нацпроекта «Экология».

- Ключевым направлением федерального проекта «Сохранение лесов» является увеличение площади лесовосстановления. В текущем году леса в регионе восстановлены уже на площади 8,5 тысячи гектаров, - уточнил Глеб Никитин.

Только за последние три года лесовосстановление выполнили на площади 40,3 тысячи гектаров, из них в 2021 году - на площади 13,8 тысячи гектаров. Такие объемы позволяют обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%.

Напомним, что 39 свалок ликвидировали в нижегородских лесах с начала 2022 года.

Так, в рамках акции «Чистый лес» в лесах Нижегородской области ликвидировали несанкционированные свалокиобщей площадью более пяти гектаров, объемом свыше 750 кубометров отходов.

- Свалки в лесу наносят серьезный ущерб как окружающей среде, так и ее обитателям. Акция «Чистый лес» направлена на создание благоприятной санитарно-экологической обстановки и обеспечение пожарной безопасности в лесах, — уточнил министр регионального Минлесхоза Роман Воробьев.