Авиапатрулирование лесов на территории Нижегородской области в пожароопасный сезон увеличили на 100 летных часов. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Сейчас из-за погодных условий в нижегородских лесах действует пожароопасный сезон, оперативно выявить очаги возгорания позволяет авиационная разведка.

- Авиапатрулирование применяется при установлении 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. На сегодняшний день в регионе введены 1-2, местами 3 и 4 классы пожарной опасности, - уточнила начальник региональной диспетчерской службы ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» регионального Минлесхоза Наталья Евстюнина.

Воздушное патрулирование осуществляется двумя самолетами.

- Авиапатрулирование проводится на высоте от 600 до 1 200 метров. В ясную погоду обзор территории составляет около 40 км, — добавил старший лётчик-наблюдатель авиагруппы ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» Сергей Гурин.

Ранее сообщалось, что около 270 млн рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров. В 2022 году в регионе увеличилифинансирование на охрану лесов от пожаров. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общий объём средств составит 269,2 млн рублей, в т. ч. 83,3 млн рублей – из федерального бюджета и 185,9 млн рублей – из областного бюджета.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, эффективность охраны лесов от пожаров зависит от качества мониторинга.