Зараженную листерией говядину обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области специалисты «Нижегородского РЦР» обнаружили зараженную листерией говядину. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

В рамках мониторинга безопасности пищевой продукции на проверку поступило три образцаговядины, которая была произведена в Республике Марий Эл. Взятая проба показала наличие во всех трех образцах патогенных микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии).

- Информация о выявлении патогенов в пищевой продукции размещена в автоматизированной системе «Веста» и направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий-Эл для принятия необходимых мер реагирования, в том числе в целях пресечения фактов направления партий мяса в оборот, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что листерии наиболее часто встречаются в прохладных сырых помещениях. Отличительной особенностью этих микроорганизмов является устойчивость к температурному фактору: листерии способны сохранять жизнеспособность в холодных помещениях и на поверхностях с низкой температурой.

Ранее сообщалось, что превышение содержания мышьяка выявили в почве в Нижнем Новгороде. Так, эксперты лаборатории выявили несоответствие по показателю «Массовая доля мышьяка» в песочном образце с глубины 0,2 м, который был отобран в одном из районов Нижнего Новгорода.

Как известно, мышьяк является тяжелым металлом и относится к числу веществ, которое оказывают сильное токсическое воздействие на организм людей и животных.