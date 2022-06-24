Аварийный недострой на площади Советской в Нижнем Новгороде снесут летом. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, здание построили более 20 лет назад, однако работы на нем до конца так и не были завершены.

- Эксперты обследовали объект и решили, что он находится в аварийном состоянии. Здание имеет следы глубокого разрушения: сквозные трещины, прогибы плит перекрытия и др. Использовать здание в таком виде нельзя, а стоимость достройки будет дороже, чем снести и построить его заново. До конца лета подрядчик завершит работу. Потом – территория будет благоустроена, - уточнил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в этом году площадь Советскую уже начали приводить в порядок.

- После окончания демонтажа всё пространство будет благоустроено в единой концепции. Сейчас на площади Советской подрядчик устраивает отмостку, укладывает покрытие из тактильных плит и дорожки из брусчатки. Уже завершена установка элементов на детской площадке, - резюмировалмэр.

Напомним, что благоустройство площади Советской в Нижнем Новгороде выполнено на 40%. Работы идут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как отмечает подрядчик, благоустройство площади идет в соответствии с графиком.

Также стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году.

- По итогам голосования были отобраны 28 общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.