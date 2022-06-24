В Нижнем Новгороде продолжается проект «Чистое небо» Фото: @yuriy_shalabaev

В Нижнем Новгороде продолжается проект «Чистое небо». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Думаю, все заметили, как преобразилась в прошлом году историческая часть города, когда все провода убрали под землю: Нижне-Волжская набережная, Казанский и Похвалинский съезды, улица Варварская. Также в пилотный проект в 2021 году вошла территория Гребного канала, улица Советская до Московского вокзала, всего 72 улицы, - отметил глава Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что Нижний Новгород должен поддерживать высокие стандарты качества, которые были заданы к 800-летию города, поэтому в этом году все работы продолжатся.

По его словам, от проводов очистят небо на участке «площадь Сенная – улица Родионова – Казанское шоссе», а также пространство вдоль парка «Швейцария». Сейчас уже начались подготовительные работы: подрядчик завершает проектирование, получает необходимые согласования, а начнутся работы уже в июле-августе этого года.

- На фото вы можете видеть, как изменились улицы, избавленные от проводов, - написал мэр Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось благоустройство парка имени Свердлова.

- Две недели назад давал поручение привести парк в порядок - дорожки отремонтировать, грунт завезти и разровнять его, убрать аварийные деревня, посеять газон. Все сделано, - написал мэр Нижнего Новгорода.

По его словам, в парке также поменяли освещение, убрали провода и установили новые аккуратные опоры, что соответствует программе «Чистое небо».