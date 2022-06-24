В 2022 году количество обращений в «Нижновэнерго» по направлениям тех. присоединения и дополнительных услуг выросло

С начала 2022 года специалисты блока взаимодействия с клиентами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняли более 145 тыс. обращений потребителей. Из них более 106 тыс. обращений поступило через круглосуточный контакт-центр, поскольку все центры обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу в режиме онлайн, введенном в начале 2020 года.

Значительный рост и востребованность у потребителей показали дополнительные услуги, оказываемые филиалом. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рост количества заявок на получение дополнительных услуг составил более 39%. На 25% выросло количество обращений с целью получить услугу по технологическому присоединению.

На период возникновения массовых технологических нарушений энергосистемы организована работа временных информационных центров. В круглосуточном режиме специалистами принимаются и фиксируются сообщения потребителей об отсутствии электрической энергии в целях оперативной организации работ по его ликвидации.

«Мы видим активный спрос у потребителей на наши услуги – цифры являются наглядным тому подтверждением. Немалую роль здесь играет развитие электронных сервисов и возможностей на нашем портале – это позволяет упростить процедуры подачи заявок и обращений. Теперь наши услуги доступны в режиме 24/7 и «не выходя из дома», – отметил заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.