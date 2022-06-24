Аэропорт Нижнего Новгорода возобновит прямое сообщение с Саратовом

Авиаперелеты в Саратов из Нижнего Новгорода из аэропорта имени В. П. Чкалова возобновятся с 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Новые рейсы будут совершаться дважды в неделю – по средам и субботам. Полеты планируются на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек.

К выполнению полётов в этом направлении приступит авиаперевозчик «Азимут».

Вылеты по средам и субботам из Нижнего Новгорода в 13:50, прибытие в саратовский аэропорт– в 16:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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