Аэропорт Нижнего Новгорода возобновит прямое сообщение с Саратовом

Авиаперелеты в Саратов из Нижнего Новгорода из аэропорта имени В. П. Чкалова возобновятся с 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».
Новые рейсы будут совершаться дважды в неделю – по средам и субботам. Полеты планируются на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек.
К выполнению полётов в этом направлении приступит авиаперевозчик «Азимут».
Вылеты по средам и субботам из Нижнего Новгорода в 13:50, прибытие в саратовский аэропорт– в 16:05. Время указано местное для каждого аэропорта.
Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!