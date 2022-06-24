Улицу Белинского в Нижнем Новгороде перекроют с 24 до 26 июня Фото: ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

Улицу Белинского в Нижнем Новгороде перекроют с 20:00 24 до 20:00 26 июня. Об сообщает ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» в телеграм-канале.

- Информируем, что в связи с производством АО «Теплоэнерго» аварийных работ по ремонту трубопроводов будет временно прекращено движение транспорта, - говорится в сообщении.

Ограничение коснется участка дороги в районе домов № 83, 122А.

В связи с этим планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:

Организованы в направлении Сенной площади – по улице Ванеева, площади Свободы, Варварской улице, улице Академика Блохиной, Ковалихинской улице; в направлении площади Лядова – по улице Горького, площади Свободы, улице Ванеева;

Организованно в направлении Сенной площади – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Академика Блохиной, Ковалихинской улице; в направлении площади Горького – по улице Горького;

организован в направлении Сенной площади – по улице Белинского, улице Ванеева, площади Свободы, Варварской улице, улице Академика Блохиной, Ковалихинской улице; в направлении Полтавской улицы – по улице Горького, Ижорской улице, улице Белинского.