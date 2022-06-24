Неотложный ремонт теплосети на ул. Белинского пройдет с 20.00 24 июня до 20.00 26 июня

АО «Теплоэнерго» в кратчайшие сроки проведет неотложные работы по замене тепловых сетей в районе ул. Белинского, 122. Работы начнутся в 20.00 24 июня и завершатся в 20.00 26 июня.

Замене подлежит участок тепловых сетей общей протяженностью 22 метра в теле дороги. Замена тепловых сетей будет проводиться круглосуточно, разработан почасовой план-график.

На время проведения работ движение по всем полосам будет ограничено, трамвайное сообщение приостановится и возобновится сразу же по завершении ремонтных работ.

Водителям необходимо быть внимательными и учитывать ограничения движения на данном участке при планировании поездок. Объезд зоны проведения работ осуществляется по прилегающим улицам: Максима Горького, Ванеева.