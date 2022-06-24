В Дзержинске стартовал ремонт городской поликлиники № 2

В Дзержинске в поликлинике № 2, входящей в структуру Городской больницы № 2, начался капитальный ремонт. В этом году там планируется полностью заменить систему канализации, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обновить систему вентиляции всего здания. На эти работы по национальному проекту «Здравоохранение» выделено порядка 15 миллионов рублей.

Здание учреждения было построено в 1976 году, и комплексный ремонт станет здесь первым более чем за 40 лет.

«Наше учреждение считается самой большой «взрослой» поликлиникой в Дзержинске и входит в число крупнейших поликлиник Нижегородской области. Мы благодарны поддержке и выделению средств на жизненно важные работы. Ежедневно сюда обращаются более 500 пациентов, и всегда хочется не только помочь, оказать грамотную медицинскую помощь, но и обеспечить пациентам максимальный комфорт. Это же касается и наших сотрудников: сейчас в поликлинике работает более 150 человек, и все они – врачи, медицинский и технический персонал – находятся здесь практически целый день. Удобство и комфорт – это первое, что мы должны им обеспечить для эффективной работы», – сказала заместитель главного врача Городской больницы № 2 по поликлинической работе Ирина Чернятина.

В настоящий момент основные работы идут в подвальном помещении поликлиники. Также уже завезены новые радиаторы для установки в кабинетах.

В следующем году в поликлинике № 2 запланирован ремонт внутренних помещений и входной группы учреждения. Также в планах замена мебели и приобретение нового медицинского и офисного оборудования. Все работы находятся на личном контроле главного врача Городской больницы № 2 Андрея Дьякова, администрации учреждения здравоохранения и технических служб.

Ремонт, который ведется в настоящее время, не скажется на режиме работы врачей поликлиники. Далее, когда будет начат ремонт внутренних помещений, все кабинеты, в которых ведётся прием, будут временно перенесены в другие помещения поликлиники либо на базу поликлиники № 1 на ул. Красноармейской. «Наши пациенты в любом случае получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, и в итоге у нас будет обновленная современная поликлиника, где будет комфортно и пациентам, и врачам! Мы и, думаю, весь город давно ждали такого обновления» – подчеркнула Ирина Чернятина.