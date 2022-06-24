Клещи покусали почти 4,4 тысячи нижегородцев с начала сезона

С начала сезона клещей, 1 марта 2022 года, было зарегистрировано 4 425 обращений в медицинские организации людей, пострадавших от их укусов, на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Среди 3 самых опасных районов Нижегородской области были названы Городецкий (353), Борский (233), Семеновский (238). В Нижнем Новгороде больше всего от клещей пострадали жители Автозаводского (452) района.

- Прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 5711 человек (144,5 % от плана 3952), из них- 439 детей, - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовано 3 745 клещей.

Напомним, что самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно. Если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт.

Напомним, что по данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона зафиксировано уже два таких случая. В одном из них клещевым энцефалитом заразился двухлетний малыш.

Кроме того, на Бору 9-летний ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща. Диагноз подтвержден лабораторно.