Горячую воду и свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 июня

Электроснабжение и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 24 июня. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 16:00 электричество отключат в домах № 33а по проспекту Кирова, № 35 по улице Дьяконова, а также № 30-36 по проспекту Бусыгина.

Московский район:

С 09:00 до 17:00 горячей воды не будет в домах № 92, 94, 96 по улице Березовской.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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