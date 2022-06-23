Нижегородская область получит 1,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Кулибин»

Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры особой экономической зоны «Кулибин». Проект получил поддержку заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Учитывая растущий спрос со стороны потенциальных резидентов, планируется строительство второй очереди экономической зоны на территории 524 гектара. В настоящее время заключено семь соглашений с потенциальными инвесторами, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего на строительство объектов инфраструктуры планируется привлечь около 7,85 миллиарда рублей. Реализация проекта в перспективе позволит создать около 600 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления.

Напомним, ранее нижегородская делегация подписала 25 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Предположительно, что финансирование по ним достигнет 240 миллиардов рублей.

- Многие соглашения посвящены совершенно конкретным инвестиционным проектам, в том числе на территории особой экономической зоны «Кулибин». Очень благодарен инвесторам за интерес и доверие к региону, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

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