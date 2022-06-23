Экс-руководительница МУП в Сосновском районе присвоила себе свыше 2 млн рублей

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия в Сосновском районе направлено в суд. Женщину обвиняют в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Сообщается, что за период с 2015 года по 2021 год экс-руководительница МУП присвоила себе свыше 2 миллионов рублей. Обвиняемая была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Напомним, ранее мы сообщали, что вице-президента ММА России Максима Киселева подозревают в многомиллионном мошенничестве в Нижегородской области. В регионе была сформирована преступная группировка, которая незаконным путем получала деньги от страховых компаний.

- На этот раз предметом страхования явилось дорогостоящее медицинское оборудование, которое было «умышленно уничтожено» вследствие пожара вместе с автотранспортом при перевозке, - сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

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