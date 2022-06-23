Нижегородский кремль будет работать до полуночи

Новый график работы Кремля в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородский кремль будет открыт для прогулок намного дольше в тёплое время года. Так, до 31 октября в будние дни посетить крепость можно будет до полуночи. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Изменится график работы кремля и на выходные. Например, до конца лета нижегородцы смогут посещать его с 06:00 до 03:00, а уже с 1 сентября до 31 октября – с 06:00 до 01:00.

- Попасть в кремль Нижнего Новгорода можно через арки Дмитриевской, Пороховой, Кладовой, Никольской, Северной и Ивановской башен. Большие планы и по событийной программе! – уточнил глава региона.

Напомним, что Нижегородский кремль закрыли на реставрацию еще весной 2021 года, и несколько месяцев там шли масштабные работы. Там восстановили стены и укрепили склоны, провели озеленение и ремонт смотровых площадок. В процессе было восстановлено более 1500 квадратных метров разрушенной кирпичной кладки стен Кремля, были устранены трещины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!