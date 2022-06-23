Более 3,5 млрд рублей направят на строительство дороги и реконструкцию ещё одного участка в Арзамасском районе

Более 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета планируется дополнительно выделить на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Часть из этих средств также уйдет реконструкцию участка дороги «Владимир – Муром – Арзамас» со строительством путепровода в Арзамасском районе.

- Все арзамасцы и те, кто ездит транзитом, думаю, прекрасно понимают, о чем идет речь. Из-за пересечений с железнодорожными путями здесь возникают серьезные пробки, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале. - Это ещё один шаг в развитии кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» и самого Арзамаса.

Выделение денег из федерального бюджета запланировано на 2024 год. Подобное предложение поддержала профильная комиссия Федерального Собрания под председательством Андрея Макарова.

Напомним, что строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода должно быть завершено в 2024 году.

- Сейчас идет реализация 1-го и 3-го этапов строительства. На участке с 465-го по 473 км будет проведена реконструкция действующей трассы. Проезжую часть расширят до четырех полос, построят разноуровневую развязку на пересечении М-7 «Волга» с дорогой Работки – Порецкое. Кроме того, здесь появится мост через реку Алферовка и разворотная петля на 468-м километре, - рассказывали ранее в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

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