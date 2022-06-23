Пункты приема отработанных шин планируют создать во всех района Нижнего Новгорода

Пункты приема использованных шин планируют создать во всех района Нижнего Новгорода. Сейчас на территории областного центра действуют две подобные площадки. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Одна находится на улице Декабристов, 49 в Канавинском районе – там прием ведут круглосуточно. Ещё один пункт находится на улице Иванова, 9Б в Сормовском районе.
- В ближайшее время будем расширять список таких бесплатных площадок, - уточнил чиновник.
Старые шины можно также сдать в автосервисы и шиномонтажные мастерские, где занимаются их утилизацией. Мэр также напомнил, что шины – это отходы 4 класса опасности, которые выделяют в окружающую среду около 100 химических веществ. Утилизировав автошины, удается предотвратить экологический ущерб, поэтому использовать их как украшения и ограды для дворов и проездов не стоит.
Ранее мы сообщали, что более 120 тонн автошин вывезли из Нижнего Новгорода за 3 месяца. При этом после переработки старых автошин получится более 8 тысяч квадратных метров покрытия для детских и спортивных площадок.
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