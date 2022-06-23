ЛУКОЙЛ помог социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Алый парус»

23 июня 2022 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый парус» Кстовского района.

Благодаря поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в учреждении был сделан косметический ремонт игровой комнаты и спальни для детей до семи лет. Также выполнены работы по замене освещения, дверей, напольного покрытия в этих помещениях и в коридоре центра, штукатурка, выравнивание и покраска стен.

Заместитель директора ГКУ «ОСПДП «Алый парус» Кстовского района Дмитрий Макаренко показал Антону Гребеню результаты ремонта и поблагодарил Компанию «ЛУКОЙЛ» за поддержку и постоянное внимание к проблемам центра.

«Был здесь до ремонта и очень рад видеть сегодня такую разницу! Это правильно, что дети будут жить и заниматься в комфортных условиях. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда помогала и продолжит помогать учреждениям образования», – сказал Антон Гребень.