Лимит на премии чиновникам в 25% от оклада сняли в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города. Документ подписан исполняющим полномочия главы города Дмитрием Сивохиным.

Раньше ежемесячное денежное поощрение за инициативность и творчество, проявленные в работе, а также за внедрение новаторских идей, оптимизацию работы с населением не могла превышать 25 процентов должностного оклада. Теперь же эти ограничения были сняты и размер вознаграждения больше от этого не зависит.

Напомним, что ежегодно весной госслужащие всех уровней власти отчитываются о своих доходах за предыдущий год. Ранее «Комсомолка» публиковала рейтинг самых богатых министров Нижегородской области, а позже предложила рассмотреть доходы муниципальных чиновников.

Например, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев за 2021 год заработал 4,09 миллиона рублей – по сравнению с предыдущим годом его доход вырос на 29%.

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