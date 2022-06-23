Нижегородские учёные создали сервис для диагностики эмоционального выгорания

Стресс-мониторинг. Фотография предоставлена пресс-службой ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Мобильное приложение для диагностики эмоционального выгорания создали учёные из ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Подобная диагностика позволит предотвращать переутомление, стресс, депрессию, нервозность, агрессию, а также поможет при комплексном лечении некоторых психических расстройств и головной боли. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Разработка фиксирует четыре состояния: блаженство-релаксация, мобилизация, раздражение и утомление-истощение.

- Мобильное приложение будет полезным для компаний, которые работают с большими контингентами людей, а также для образовательных организаций и спортивной сферы, - подчеркнула автор исследования, заведующая кафедрой психофизиологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Софья Полевая.

Известно, что информация об эмоциональном состоянии человека будет передаваться с дистанционного датчика ЭКГ прямо в мобильное приложение. Анализ уровня стресса проводится за счет вариабельности сердечного ритма.

Добавим, что это совместная разработка учёных факультета социальных наук, Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а также Института прикладной физики РАН. В мае 2022 года разработка получила патент.

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