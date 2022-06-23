Полиция задержала 18-летнего водителя без прав за дрифт в центре Сормова

Как пояснил сам автолюбитель, его действия были неоправданно рискованными. Фото: скрин из видео. Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала 18-летнего водителя без прав за дрифт в центре Сормовского района Нижнего Новгорода. Автомобиль нарушителя забрали и поместили на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На молодого человека также составлено 4 протокола об административном правонарушении: за езду без водительских прав, за непристёгнутый ремень безопасности, за несоблюдение требований о страховании машины, а также за управление автомобилем с неисправностями.

Парня удалось найти с помощью видеоролика, снятого очевидцами и размещенного в интернете. На кадрах чётко видно, что нарушитель спокойствия без зазрения совести дрифтует на кольце по Юбилейному бульвару. Автомобиль ВАЗ сначала проезжает мимо здания Сормовской администрации, а затем движется мимо памятника судну на подводных крыльях «Метеор».

– Водитель отечественного автомобиля демонстрировал агрессивную езду, создавал помехи другим участникам дорожного движения, нарушая Правила дорожного движения, – рассказали в ведомстве. – Личность водителя удалось установить, он был извещен о необходимости прибытия в отдел полиции.

Позже в ходе беседы с сотрудниками ГИБДД нарушитель согласился, что его действия были неоправданно рискованными и могли привести к трагедии. Могли пострадать не только другие автомобили, но и пешеходы. Парень попросил не повторять подобное опасные манёвры всех тех, кто увидит такие ролики в сети.

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