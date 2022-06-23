На реконструкцию 1-го Автозаводского коллектора будет выделено 214 миллионов рублей

Заявка правительства Нижегородской области на предоставление льготного финансирования для реконструкции 1-го Автозаводского напорного канализационного коллектора одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ. Стоимость проекта составит 267, 2 млн рублей, из которых Фонд предоставит 213,8 млн рублей, еще 53,4 млн рублей, то есть 20% от необходимой суммы, направит на реконструкцию коллектора водоканал. Заявку подготовило АО «Нижегородский водоканал» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Большой участок 1-го Автозаводского коллектора, который отводил стоки от Автозаводского района, на данный момент выведен собственниками из эксплуатации. Он проходит по левому берегу Оки от улицы Шекспира в Ленинском районе до Стрелки. Нижегородский водоканал после передачи части коллектора за счет собственных средств провел капитальный ремонт участка от реки Ржавка до канализационной насосной станции «Кавказ».

- Реконструкция оставшихся 2,7 км коллектора, которые перешли в собственность Нижегородского водоканала в 2020 году, позволит повысить надежность всей системы водоотведения города, минимизировать вероятность аварий и излива стоков, а также улучшит общую экологическую ситуацию в заречной части города, - поясняет глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При реконструкции будут использованы технология и материалы российского производства, что позволит избежать смещения сроков сдачи из-за срывов поставок из-за рубежа. Проведение работ не отразится на жителях города, так как транспортировка стоков по нему сейчас не осуществляется.

- На данный момент у коллектора очень высокая степень износа, - подчеркивает генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков – Из-за этого схема водоотведения в заречной части города недостаточно надежна. Восстановив коллектор, мы также получим возможность перенаправлять стоки, упрощая ремонт на других трубопроводах города, что поможет предотвратить дальнейшую деградацию городской инфраструктуры.

Закончить работы в связи с большим объемом планируется в 2024 году.