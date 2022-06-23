Ирина Горбачёва и Константин Хабенский посетят кинофестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Традиционный кинофестиваль «Горький fest» пройдет с 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде. Звёздными гостями мероприятия станут Ирина Горбачёва и Константин Хабенский. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович написал в своем телеграм-канале.
- Среди гостей фестиваля: Ирина Горбачёва, Сергей Пускепалис, Денис Косяков, Екатерина Шпица, Марьяна Спивак, Алексей Чадов, Константин Хабенский, - написал чиновник.
В рамках конкурсной программы зрителям покажут 15 киноработ. Большинство из них — дебютные для молодых специалистов. Фестиваль охватит десятки площадок в границах города: «Рекорд», Ярмарка, Нижневолжская набережная и стадион на Стрелке.
- Кстати, в 2022 году это будет первый всероссийский кинофестиваль, поскольку Московский кинофестиваль перенесён на осень, а Кинотавр отменён, - подчеркнул Олег Беркович.
У гостей «Горький fest» также впервые появится возможность повлиять на выбор фильма-победителя, ведь появится номинация «Приз зрительских симпатий».
В жюри конкурса: музыкальный режиссёр Алексей Рыбин, режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.
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