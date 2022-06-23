Парковку запретят на местных проездах улицы Родионова в Нижнем Новгороде с 14 июля

На местных проездах улицы Родионова введут ограничения на парковку с 14 июля. Фото: ЦОДД

Остановку и стоянку автомобилей запретят на местных проездах в районе дома № 45 на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Новое ограничение начнёт действовать с 14 июля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Такое изменение необходимо для того, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта. Машины тех водителей, которые решат оставить свое транспортное средство в зоне действия знака «Остановка запрещена», будут эвакуированы на специальную стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 21:00 24 июня до 05:00 27 июня движение транспорта будет запрещено на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской. Это связано с ремонтом трамвайных путей.

Также ремонт теплосетей на проезде под Бурнаковским виадуком в Нижнем Новгороде планируют завершить утром 26 июня. Это более чем на неделю раньше заявленного срока.

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