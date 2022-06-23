18,9 тысячи работников нижегородских компаний переведены в режим неполной занятости

По данным на 22 июня 2022 года, на 101 нижегородском предприятии в режиме неполной занятости находятся 18,9 тысячи работников. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Известно, что неполный рабочий день отрабатывают 10,7 тысячи человек и ещё 8,2 тысячи человек находятся в простое.

- Общий уровень безработицы оценивается в 0,5%, - уточнили в ведомстве. - На сегодняшний день о массовых высвобождениях предприятия Нижегородской области в службу занятости населения сведения не заявляли.

С начала 2022 года количество вакансий, заявленных работодателями, находится в пределах 57-62 тысяч единиц. Сейчас на пополнение банка вакансий влияют последствия санкций.

Напомним, ранее в дополнение к федеральным мерам поддержки Нижегородская область разработала свой план первоочерёдных действий – в нём 47 мероприятий.

– Стоимость региональных мер из областного бюджета на сегодняшний день оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей, не считая выпадающих доходов от различных налоговых льгот и каникул, – рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

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