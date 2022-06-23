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Общество23 июня 2022 10:53

Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района в парке «Швейцария»

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия
Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района в парке «Швейцария»

Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района в парке «Швейцария»

Председатель городской Думы, председатель Совета директоров Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в очередном заседании Совета директоров Приокского района. Встреча руководителей предприятий прошла 22 июня 2022 года в парке «Швейцария».

В заседании также приняли участие депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников-Гордеев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, руководители ведущих предприятий, учреждений, общественных организаций и силовых структур района.

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия. Члены Совета осмотрели наиболее значимые объекты одной из основных зон отдыха Нижнего Новгорода, которая была полностью реконструирована к 800-летию города. В свое время перед благоустройством парка сотрудники предприятий Приокского района помогали расчищать склоны «Швейцарии». Ежедневно здесь трудились более 30 человек.

Заместитель директора по культурно-массовой работе МАУК «Парк Швейцария» Юлия Скугаревская рассказала, что на площадке парка напротив улицы Сурикова, откуда началась экскурсия, организован спортивный центр, где расположены: скейт-парк, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, оборудовано беговое кольцо и многое другое. Кроме того, скоро начнет работу спортивное кафе.

Особое внимание на территории парка уделяется обеспечению безопасности. «Швейцария» находится под круглосуточной охраной. В парке установлено более 150 камер. Что касается озеленения, после минувшего зимнего периода прижились более 75 % хвойных и лиственных саженцев. Вместо погибших растений высаживаются новые.

Председатель Совета директоров Приокского района Николай Воронов отметил, что впечатлен выполненным в «Швейцарии» благоустройством: «Хочется сохранить созданную здесь среду как можно дольше. Нужно приложить все усилия, чтобы территория со временем становилась только лучше».

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия

В ходе экскурсии Михаил Шатилов напомнил, что через три года Приокский район будет праздновать 90-летие. Он предложил предпринимателям создать оргкомитет для подготовки мероприятий к торжественной дате, которые пройдут в парке, а также выпустить книгу об истории «Швейцарии».

«Парк сегодня стал центром притяжения нижегородцев и гостей города. Все опасения и сомнения некоторых жителей, что реконструкция навредит парку, не оправдались. Это прекрасная современная территория, созданная для отдыха и досуга граждан всех категорий и возрастов. Здесь организованы прогулочные и спортивные зоны, точки питания – все современное и комфортное», – подчеркнул Олег Лавричев, подводя итоги выездного заседания.

Справка:

Совет директоров Приокского района был создан в начале 1996 года с целью объединения административных органов и ведущих предприятий для совместного решения социальных и экономических проблем. В настоящее время в его состав входят руководители 20 крупных предприятий района. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы финансового, экономического и юридического характера, обсуждаются социально-экономические проблемы, вопросы профориентации учащихся старших классов, благоустройства района и реализации социально-значимых проектов.