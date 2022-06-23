Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района в парке «Швейцария»

Председатель городской Думы, председатель Совета директоров Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в очередном заседании Совета директоров Приокского района. Встреча руководителей предприятий прошла 22 июня 2022 года в парке «Швейцария».

В заседании также приняли участие депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников-Гордеев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, руководители ведущих предприятий, учреждений, общественных организаций и силовых структур района.

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия. Члены Совета осмотрели наиболее значимые объекты одной из основных зон отдыха Нижнего Новгорода, которая была полностью реконструирована к 800-летию города. В свое время перед благоустройством парка сотрудники предприятий Приокского района помогали расчищать склоны «Швейцарии». Ежедневно здесь трудились более 30 человек.

Заместитель директора по культурно-массовой работе МАУК «Парк Швейцария» Юлия Скугаревская рассказала, что на площадке парка напротив улицы Сурикова, откуда началась экскурсия, организован спортивный центр, где расположены: скейт-парк, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, оборудовано беговое кольцо и многое другое. Кроме того, скоро начнет работу спортивное кафе.

Особое внимание на территории парка уделяется обеспечению безопасности. «Швейцария» находится под круглосуточной охраной. В парке установлено более 150 камер. Что касается озеленения, после минувшего зимнего периода прижились более 75 % хвойных и лиственных саженцев. Вместо погибших растений высаживаются новые.

Председатель Совета директоров Приокского района Николай Воронов отметил, что впечатлен выполненным в «Швейцарии» благоустройством: «Хочется сохранить созданную здесь среду как можно дольше. Нужно приложить все усилия, чтобы территория со временем становилась только лучше».

Для участников выездного мероприятия была организована экскурсия

В ходе экскурсии Михаил Шатилов напомнил, что через три года Приокский район будет праздновать 90-летие. Он предложил предпринимателям создать оргкомитет для подготовки мероприятий к торжественной дате, которые пройдут в парке, а также выпустить книгу об истории «Швейцарии».

«Парк сегодня стал центром притяжения нижегородцев и гостей города. Все опасения и сомнения некоторых жителей, что реконструкция навредит парку, не оправдались. Это прекрасная современная территория, созданная для отдыха и досуга граждан всех категорий и возрастов. Здесь организованы прогулочные и спортивные зоны, точки питания – все современное и комфортное», – подчеркнул Олег Лавричев, подводя итоги выездного заседания.

Справка:

Совет директоров Приокского района был создан в начале 1996 года с целью объединения административных органов и ведущих предприятий для совместного решения социальных и экономических проблем. В настоящее время в его состав входят руководители 20 крупных предприятий района. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы финансового, экономического и юридического характера, обсуждаются социально-экономические проблемы, вопросы профориентации учащихся старших классов, благоустройства района и реализации социально-значимых проектов.