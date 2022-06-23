Депутаты городской Думы проинспектировали ремонт проездов на улице Родионова в рамках проекта «Вам решать!»

23 июня 2022 года председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович и депутат по избирательному округу №27 Оксана Дектерева приняли участие в инспекционном объезде ремонтируемых проездов на ул. Родионова в Нижегородском районе. Также участниками выездного совещания стали глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин, директор школы №102 Сергей Горохов и представители подрядной организации.

Участники выездного совещания отметили, что территория в границах улиц Деловой и Родионова в настоящее время активно застраивается. Как следствие этого, на дорогах внутри микрорайона происходит плотное движение транспорта, в том числе и различной строительной техники. Также большой поток автомобилей проходит около школы №102 и фитнес-клуба. В итоге дорожное покрытие пришло в негодность.

Ремонт 2985 кв. м дорожного покрытия в микрорайоне «Печерская долина» будет выполнен в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по номинации «Наши дороги». Жители микрорайона также предложили организовать шесть «лежачих полицейских» из резинокордового настила в районе образовательного учреждения.

Станислав Прокопович обратил внимание подрядчиков на необходимость качественного и ответственного выполнения ремонтных работ, так как в непосредственной близости находится социальный объект.

«Школа – это центр притяжения микрорайона. Все дороги так или иначе ведут туда, в школе учится порядка двух тысяч детей. Плюс, в вечернее время на спортивную площадку школы приезжают люди со всей округи. Я прошу вас отнестись к этому объекту максимально серьезно и сделать всё качественно и в срок», – сказал Станислав Прокопович, обращаясь к подрядчикам.

Депутат городской Думы Оксана Дектерева в свою очередь отметила важность организации выделенной пешеходной зоны около школы, так как проезжая часть достаточно узкая и не имеет тротуара. Она также сообщила, что реализация проекта позитивно отразится на более чем 5 тысячах человек – жителях микрорайона и учащихся школы.

В заключение объезда Станислав Прокопович сказал, что лично проконтролирует итоги реализации проекта, завершить работы в рамках которого планируется ко 2 июля.

Справка:

В рамках реализации инициативного проекта ремонт дорожного покрытия запланирован вдоль домов № 189/24 (до арки дома № 24 по Деловой улице), 191, 195, 197, 199, 199/1, 199/2 по улице Родионова, между домами № 191, 193, 195,197/2 по улице Родионова до домов № 193/6, 193/3 по улице Родионова до улицы Родионова с выездом в районе дома № 199/2, 199 по улице Родионова (с парковочными карманами).