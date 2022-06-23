Свыше 50 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для нижегородских льготников

Более 50 миллионов рублей дополнительно выделят на лекарства для льготников в Нижегородской области. Средства поступят из федерального бюджета. Соответствующее предложение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Выделение дополнительных средств позволит осуществить закупку лекарств, несмотря на превышение прогнозируемого уровня инфляции, - объяснил председатель комиссии Андрей Макаров. - Нам важно, чтобы все социальные обязательства были выполнены в полном объеме.

Так, общий объем средств, выделенных на закупку лекарств в Нижегородской области в 2022 году, достиг суммы свыше 760 миллионов рублей.

По данным регионального Минздрава, по вопросу наличия лекарственных препаратов в аптеках ГП НО «НОФ» можно обращаться в справочную сети «Госаптека» по номерам телефонов: 8(832)438-00-00, 8-800-500-01-02.

Напомним, что свыше 8,2 миллиарда рублей выделит Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на нужды медицины в Нижегородской области.

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