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Общество23 июня 2022 10:39

Свыше 50 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для нижегородских льготников

Такое предложение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Более 50 миллионов рублей дополнительно выделят на лекарства для льготников в Нижегородской области. Средства поступят из федерального бюджета. Соответствующее предложение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Выделение дополнительных средств позволит осуществить закупку лекарств, несмотря на превышение прогнозируемого уровня инфляции, - объяснил председатель комиссии Андрей Макаров. - Нам важно, чтобы все социальные обязательства были выполнены в полном объеме.

Так, общий объем средств, выделенных на закупку лекарств в Нижегородской области в 2022 году, достиг суммы свыше 760 миллионов рублей.

По данным регионального Минздрава, по вопросу наличия лекарственных препаратов в аптеках ГП НО «НОФ» можно обращаться в справочную сети «Госаптека» по номерам телефонов: 8(832)438-00-00, 8-800-500-01-02.

Напомним, что свыше 8,2 миллиарда рублей выделит Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на нужды медицины в Нижегородской области.

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