Четыре теплонасосные станции и сети модернизируют на Автозаводе в Нижнем Новгороде

Ещё четыре теплонасосные станции и сети к 53 жилым домам, двум детсадам и одной школе модернизируют на Автозаводе в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Поручил ресурсоснабжающим организациям Автозаводского района принять меры по дополнительной очистке горячей воды и усилить контроль, - написал чиновник. - В прошлом году летом автозаводцы обращали внимание на качество водоснабжения. Дополнительные работы были проведены на всех этапах: забора, подготовки и доставки воды потребителям.

На данный момент уже реконструировано пять теплонасосных станций и сети, которые обеспечивают горячей водой 43 жилых дома, пять детских садов и две школы.

Также проводится гидравлическая промывка и дезинфекция сетей.

Напомним, что летом 2021 года в Нижнем Новгороде искали причины появления неприятного запаха от воды в домах Автозаводского района. Жители десятка улиц неделями жаловались на невыносимую вонь, которая появляется, как только включаешь кран.

Тогда в связи с многочисленными жалобами специалисты Роспотребнадзора выехали по нескольким адресам и взяли отбор проб горячей воды. Результаты исследования показали ухудшение нормативных показателей.

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