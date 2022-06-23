В Дзержинске девять выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В школах Дзержинска продолжается основной период экзаменационной кампании, в котором в этом году принимают участие 918 выпускников одиннадцатых классов. На сегодняшний день уже состоялись ЕГЭ по всем предметам и стартуют резервные дни. Одновременно с этим становятся известны результаты уже сданных ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору.

Так, экзамен по русскому языку, традиционно считающийся самым массовым, в этом году на 100 баллов сдали 9 человек – ученики школ №№ 2, 7, 13, 22 и 23 и гимназии № 38. Средний балл по предмету в Дзержинске составил 71,2. Литературу в 2022 году сдали 94 человека (это количество практически не снизилось по сравнению с 2021 годом), а средний балл составил 72,8. Количество ребят, сдавших литературу на максимальный бал, не изменилось и составило 8 человек: это выпускники школ №№ 2, 22, 23, 37, 68, лицея № 21 и Православной гимназии и школы им. Н.И. Лобачевского.

«Единый государственный экзамен – это всегда волнение для выпускников, их педагогов и родителей. Но в то же время это большое испытание, и вы, ребята, смогли преодолеть его достойно, показав именно тот результат, на какой вы действительно способны. Это самый настоящий успех и повод гордиться собой. Сейчас основной период практически завершен, большинству из вас осталось лишь дождаться всех результатов, отпраздновать выпускные и поступить в вузы своей мечты. Поздравляю каждого из вас, надеюсь, все получат ожидаемые баллы и поступят именно в те вузы, в которые хотят!» – поделилась заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

В 2022 году увеличилось количество ребят, которые решили сдавать ЕГЭ по географии: если в прошлом году их было 12, то в 2022-м – 17 выпускников. Вместе с тем увеличился и средний балл по предмету: в текущем году он составил 66 баллов, в то время как в 2021 году – 62,8 балла. Химию в этом году сдали 104 человека со средним баллом 49,6.

Уже на этой неделе будут известны официальные результаты ЕГЭ по математике. Далее в департамент образования администрации города Дзержинска поступит официальная информация по всем остальным дисциплинам. Полностью основной период экзаменационной кампании вместе с резервными днями завершится 2 июля.