Движение ограничат на перекрестке улиц Алексеевской и Октябрьской с 24 по 27 июня

Движение транспорта будет временно приостановлено на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской с 24 июня. Фото: ЦОДД

Движение транспорта будет запрещено на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде. Ограничения будут действовать с 21:00 24 июня до 05:00 27 июня. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд транспорта ограничат из-за ремонта трамвайных путей. Работы проведут в кратчайшие сроки – с позднего вечера пятницы до пяти утра понедельника. После завершения работ пропускная способность на перекрестке должна увеличиться.

На время ремонта изменится движение трамваев. Так, трамвайный маршрут №21 сократят до улицы Маслякова. Трамвай №2 будет курсировать от остановки «Улица Маслякова» до остановки «Лапшиха», он проедет по улицам Маслякова, Ильинской, Белинского, Ошарской и Кузнечихинской.

На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезжать зону проведения работ автомобилистам придется по улицам Ошарской, Варварской и Зеленскому съезду.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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