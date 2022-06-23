Пьяный водитель насмерть переехал выпавшего из машины пассажира в Шахунском районе

Ужасная трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июня в Шахунском районе – там водитель отечественной легковушки переехал выпавшего из машины пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Автомобиль ВАЗ-2106 ехал на 20 километре автодороги «Шахунья — Окаты» в районе села Черное. За рулем находился пьяный водитель, который в какой-то момент отвлекся от управления автомобилем и не заметил, как открылась передняя пассажирская дверь, и выпал человек. После этого легковушку занесло, и она съехала в правый кювет, где придавила выпавшего пассажира.

- Пассажир скончался в карете скорой помощи до прибытия в ЦРБ, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 15 июня массовое ДТП с последующим пожаром произошло на улице Ларина в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, потушить возгорание удалось силами самих автолюбителей. И тем не менее, авария привлекла внимание автолюбителей, соцсети заполонили видео «паровоза» из автомобилей. На некоторых кадрах видно, как иномарку пытаются потушить при помощи огнетушителя.

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