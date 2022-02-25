Работы по уборке снега и мусора с газонов начались в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Работы по уборке снега и мусора с газонов идут в Автозаводском районе Нижнем Новгороде. Об этом сообщает районная дминистрация.

Так, 160 дорожных рабочих и более 30 единиц техники работают на центральных улицах, пешеходных тротуарах и внутриквартальных проездах района.

Снег вывозят с улиц Янки Купалы, Карьерная, Патриотов, Героя Прыгунова, проспекта Ильича и других. Всего с начала недели с территории Автозаводского района вывезли более 7 тысячкубометров снега.

Одновременно с этим откачивают талые воды на улиц Челюскинцев, Переходникова, Васнецова, Героя Смирнова, Юлиуса Фучика, Лескова, Мончегорская, Львовская, Дьяконова и других.

Напомним, что более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы, что почти в 4 раза больше, чем за всю зиму 2019-2020 года.

Так, например, с территории Автозаводского района вывезли более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно снег на центральных дорогах и тротуарах расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, также снег и наледь чистят на кровлях жилых домов.

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами. 187 сантиметров составила высота снежного покрова в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022. Выпало 155 миллиметров осадков. Известно также, что за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».