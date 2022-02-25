Продукты для блюд к Масленице подорожали на 11% в Нижегородской области

Стоимость продуктов из «блинного» набора подорожала на 11% в Нижегородской области в преддверии масленицы. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

В 2022 году масленичная неделя приходится на период с 28 февраля по 6 марта. Главным блюдом этого весеннего праздника являются блины. Аналитики оценили стоимость компонентов этого блюда и выяснилось, что цены на сахарный песок и сливочное масло за последний год выросли на 18-19%, куриные яйца подорожали на 3,7%.

Средняя цена 1 литра молока в 2022 году составила 67,11 рубля, а пшеничную муку можно купить за 42,49 рубля за килограмм.

В целом продуктовый набор по классическому рецепту блинов на молоке теперь можно собрать за 158 рублей.

Специалисты также сопоставили цены на традиционные начинки для блинов. Так, в период с января 2021 по январь 2022 года мед подорожал на 2% и стал стоить в среднем 445 рублей за кг. Варенье, джем или повидло в среднем стоят 306,14 рубля за кг, сметана 227,11 рубля за кг, а сгущенка — 258,56 рубля за кг (или 103,42 рубля за банку 400 гр.). Средняя стоимость перечисленных продуктов за год увеличилась на 7-15%. Деликатесные начинки для блинов вроде лососевой икры подорожали почти на 20%.