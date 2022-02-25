Нижегородец из ревности убил свою возлюбленную и попытался скрыться с места преступления

Любовная трагедия разыгралась в рабочем посёлке Бутурлино в Нижегородской области - там 26-летний местный житель из ревности убил свою возлюбленную и попытался сбежать с места преступления. Далеко мужчина не ушел и был задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- По версии следствия, вечером 23 февраля 2022 года парочка встретилась, чтобы отметить праздник в честь Дня защитника Отечества и в ходе общения между ними разгорелась ссора, - сообщает ведомство. - Подозреваемый заревновал свою 40-летнюю подругу к другому мужчине и несколько раз ударил её ножом.

Злоумышленника начали искать на следующий день, когда коллеги женщины забили тревогу, ведь она не появилась на работе. В результате мужчину нашли в подсобном помещении недалеко от места преступления.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал. Скоро подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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