Олег Лавричев предложил развивать промышленный туризм в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы роста»

24 февраля 2022 года состоялось очередное заседание Общественного совета проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в Нижегородской области. Мероприятие прошло в формате ВКС.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в Нижегородской области Олег Лавричев предложил запустить проект промышленно – экскурсионного направления «Промышленный Нижний».

«При содействии ректора Нижегородского государственного технического университета Сергея Дмитриева планируется проводить экскурсии на предприятиях, чтобы их участники могли познакомиться с производственными процессами, промышленными музеями, техническими учебными центрами, инженерной инфраструктурой, пообщаться с топ-менеджерами предприятий. Думаю, что такая инициатива найдет поддержку», - сказал Олег Лавричев, добавив, что проект в первую очередь рассчитан на студентов и станет важным аспектом в их профориентации.

«Первыми предприятиями, на которых мы сконцентрировали свое внимание, стали «Горьковский автомобильный завод» и авиационный завод «Сокол». Год начинается очень непросто, но это добавит нам содержательной работы», - заявил Олег Лавричев.

Как отметила доцент НГТУ, автор проекта «Промышленный Нижний», волонтёр-организатор отряда «Промэкскурсовод» Елена Дубик, проект существует уже четыре года, и за это время проведено более шестисот экскурсий, в которых приняли участие тринадцать тысяч человек, и интерес к этому направлению растет не только среди российских, но и иностранных туристов.

«Активные студенты и преподаватели разрабатывают экскурсии на промышленные объекты Нижегородской области для того, чтобы закрытые объекты стали более доступными для желающих. Это не только заводы, музеи и предприятия, это и пешеходные экскурсии с уклоном на развитую городскую инфраструктуру, промышленность. Например, в Нижегородском Кремле представлена военная техника, которая изготавливалась на наших предприятиях. Такие экскурсии набирают популярность», - рассказала Елена Дубик.

Кроме этого, в ходе заседания члены общественного совета утвердили создание рабочей группы «Цифровизация промышленных предприятий», возглавил которую член Общественного совета, директор центра цифровой трансформации АНО «Научно-исследовательский институт проблем социального управления» Олег Педь.

По его словам, в задачи рабочей группы входит сбор информации об уже существующих на рынке информационных продуктах, способствующих повышению производительности труда и успешно применяемых в практической работе.

«Целью создания этой рабочей группы будет содействие повышению конкурентоспособности промышленных предприятий Нижегородской области через цифровизацию производственных и управленческих процессов», - пояснил он, отметив, что первое заседание рабочей группы намечено на 28 февраля 2022 года.

Также участники Общественного совета проголосовали за включение в состав общественного Совета проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Нижегородской области генерального директора компании «СОНЕТ» Алексея Малышева и заслушали доклад члена «Совета работающей молодежи» Алексея Забродина об организации форума работающей молодёжи Нижегородской области «Рабочая стратегия».

Напомним, форум работающей молодежи «Рабочая стратегия» пройдет в Нижнем Новгороде в 2022 году. Такое решение было принято членами Совета работающей молодежи Нижегородской области, созданного в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» на заседании 20 декабря 2021 года. В форуме примут участие представители промышленных предприятий региона и ведущие эксперты отрасли.