Фестиваль «Чкаловская рыбалка - 2022» состоится в Нижегородской области 26 февраля

26 февраля 2022 года в акватории Горьковского водохранилища состоится XIII международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ежегодный фестиваль уже стал одним из главных зимних событий для всех любителей подледного лова. С каждым годом увеличивается и число участников, и география.

Профессионалы и любители смогут побороться более чем в 20 номинациях. Главным призом соревнований станет мотобуксировщик.

Как сообщают организаторы мероприятия, всех участников ждут спортивные соревнования, мастер-классы, игры на свежем воздухе и гастрономические выставки. Кроме того, для участников соревнований «Рыболовная семья», «Два ерша», «Клевая FISHка» проведут экскурсионные программы в Мемориальный музей В.П. Чкалова, Центр туризма «Русские крылья» и Музей скоростей. Фестиваль также посетят иностранные гости.

- Чкаловск – один из самых популярных туристических центров Нижегородской области. Многие приезжают сюда, чтобы ознакомиться с историей наших знаменитых земляков Ростислава Алексеева и Валерия Чкалова. Здесь действительно оживает история, - добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.