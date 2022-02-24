«Росетелеком» выпустил книгу о кибербезопасности

Компания «Ростелеком» выпустила книгу о безопасности в интернете «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Издание рассчитано на массового читателя и простым языком рассказывает, как себя вести в сети, чтобы не потерять свои данные и не стать жертвой мошенников.

В первую очередь книга будет интересна пожилым людям и детям – ведь именно они больше всего уязвимы с точки зрения кибербезопасности. Авторы рассказывают, как не бояться интернета, как правильно пользоваться современными электронными устройствами, как придумывать и запоминать пароли, как противостоять мошенникам в сети и как защититься от кибербуллинга. Повествование сопровождается реальными примерами из жизни, что делает информацию легче для восприятия.

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде, создавшего хартию «Цифровая этика детства», в которой прописаны основные правила для создания безопасной интернет-среды.

- Эта книга задумывалась как своего рода путеводитель, который даст конкретные практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Нужно помнить, что наша цифровая безопасность во многом зависит от нас самих\, — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться здесь.