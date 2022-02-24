Лучшие зимние прогулочные участки выбрали в детских садах Автозаводского района. Об этом сообщает районной администрации.

Итоги конкурса «Лучший зимний прогулочный участок» подвели в детских садах района.

В районном управлении дошкольного образования сообщили, что во всех детских садах обеспечили оптимальные условия для прогулок в зимний период.

- Например, для укрепления здоровья детей и реализации программы «Физическое развитие» в детском саду № 223 проложили шестиполосную лыжню. Под руководством инструктора по физической культуре дети осваивают классический и коньковый ход, - уточнили в районной администрации.

Напомним, что ледяные и снежные скульптуры, изображающие уменьшенные копии памятников истории и культуры Автозаводского района, появились в Нижнем Новгороде в январе. Необычные арт-объекты слепили в Автозаводском парке культуры и отдыха, они расположились на аллее, ведущей от центрального фонтана к сухому озеру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!