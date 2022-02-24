Новый автовокзал планируют построить на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этомсообщает GiperNN со ссылкой на заседание комиссии по вопросам землепользования и застройки регионального Минграда.

Стало известно, что по плану новая автостанцию появится в 15 метрах от ипподрома. Инициатором реализации проекта выступило ООО «ЛИИ».

Сложность проекта заключается в том, что компания хочет сократить минимальный отступ от границ земельного участка до 0,5 метра - по регламенту минимальный отступ от границ земельного участка должен составлять четыре метра, а от новой застройки до красной линии — пять метров.

В администрации города и областном Минтрансе одобрили возможность размещения автостанции на этом участке, а комиссия по вопросам землепользования рекомендовала подготовить проект приказа на разрешение об отклонении от предельных параметров строительства. Затем документ направят главе города для проведения общественных обсуждений.

Напомним, раннее мы рассказывали, что новая транспортная схема Нижнего Новгорода предполагает упор на развитие метро. Система будет реализовываться в рамках Нижегородской области. Региональный Минтранс уже начал к ней подготовку.

По словам заместителя гендиректора АО "Институт "Стройпроект" Виктории Калининой, проектировщику потребовались глубокий анализ, замеры каждого существующего маршрута и многочисленные соцопросы для разработки новой транспортной схемы. В результате удалось выделить основные транспортные проблемы Нижнего Новгорода: нехватку мест для приоритетного движения общественного транспорта, участки, где возникают пробки, и недозагруженность метро. Новая концепция городского транспорта формировалсь на этих ведущих проблемах, главная из которых — метро.