Полиция задержала подростка за порчу фасада здания в Советском районе

Полиция задержала подростка в Советском районе Нижнего Новгорода и доставила его в районный отдел полиции для проведения профилактической беседы. Причиной задержания стала порча фасада жилого дома: подросток нанёс надпись на стену здания. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, с заявлением о действиях несовершеннолетнего в полицию обратился местный житель сегодня днём, 22 февраля. Он видел, как подросток наносил надпись на фасад одного из жилых домов по проспекту Гагарина.

Прибыв на место, патрулирующие полицейские застали 14-летнего мальчика. У него обнаружили чёрный перманентный маркер.

В присутствии родителей с ребёнком провели профилактическую беседу и отпустили.

– ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что самовольное нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков содержит состав административного правонарушения, – обратились к нижегородцам в полиции. – Любое изображение или надпись на стене является несанкционированной, если на её нанесение не было получено разрешение от собственника объекта.