54-летнего мужчину чуть не убило льдиной в Сормове

Инцидент произошел днем 18 января. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за травмирования пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Инцидент произошел днем 18 января.

- С крыши дома 14/4 на улице В. Иванова на проходящего мужчину упал осколок льдины. 54-летний пострадавший был госпитализирован в больницу. После оказанной медицинской помощи он выписан домой, - рассказали в пресс-службе.

Чтобы установить степень тяжести причиненного мужчине вреда, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Действиям работников управляющей компании будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что глыба льда обрушилась на женщину в Дзержинске. В ходе расследования этого случая задержан сотрудник подрядной организации.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений.