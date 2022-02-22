Отопление и горячую воду отключат на четырех улицах в Нижнем Новгороде 22 февраля

Отопление и горячую воду временно отключат в девяти домах на четырех улицах Нижнего Новгорода 22 февраля. Отключения запланированы в Советском, Московском и Приокском районах. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В Советском районе отопления и горячей воды не будет с 9 до 14 часов в доме №6/2 по улице Норвежской.

В Приокском районе эти коммунальные услуги будут недоступны жильцам домов 14,16 и 18 по улице Тропинина. Воды и тепла не будет также с 9 до 16 часов.

В Московском районе отопление и горячую воду отключат сразу в пяти домах: на улице Березовской,92,96,94,94/1 и на 50-летия Победы, 9. Неудобства жильцам этих домов придется потерпеть с 9 до 13 часов.