Число краж канализационных люков в Нижнем Новгороде выросло на 25%

В Нижнем Новгороде на 25% возросло число краж канализационных и водопроводных люков в 2021 году. Так, за 12 месяцев с улиц города было украдено более 140 металлических крышек. Больше всего краж было совершено в Канавинском, Сормовском и Советском районах.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала, заметить пропажу помогают бдительные горожане и сотрудники компании, которые регулярно совершают обходы сетей. После получения сигнала об открытом люке на место направляется аварийная бригада – такие заявки обрабатываются внеочередно. Если люк принадлежит Водоканалу, то его восстановят в течение суток. Если же крышка принадлежит другой ресурсоснабжающей компании, то люк закрывается и огораживается подручными средствами, а информация передается владельцу сетей.

- Как правило, люки пропадают с газонов, из кустов, где колодцы скрыты от посторонних. Сегодня там, где позволяет технический регламент, Нижегородский водоканал устанавливает полиэтиленовые крышки, которые не представляют интерес для правонарушителей, - отметили в Нижегородском водоканале.

По каждому факту кражи люка Водоканал пишет заявление в полицию, и нередко нарушителей удается задержать. Кстати, за кражу чугунного люка грозит до 5 лет лишения свободы.

КСТАТИ

Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».