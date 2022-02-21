Более 100 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 100 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили сотрудники нижегородского Минпрома за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в период с 14 по 20 февраля 2022 года проверили 117 объектов.

- Наши сотрудники проверяют как крупные торгово-развлекательные центры, так и небольшие магазины и кафе формата «у дома». На прошлой неделе были проведены проверки в шести торговых центрах, составлено четыре протокола об административных нарушениях, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего с начала 2022 года министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области провело 785 таких проверок. Вынесено вынесли 190 предупреждений и составили 15 протоколов об административном правонарушении.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Напомним, что С 14 по 18 февраля 2022 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 109 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе.

По итогам рассмотрения было назначено 42 штрафа - в отношении физлиц, юрлиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также вынесли 65 предупреждений.