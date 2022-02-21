Храм в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах» заложили в Нижнем Новгороде

Храм в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах» заложили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Так, в воскресенье, 20 февраля, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин закладки храма в честь иконы Божией Матери. На закладке храма также присутствовал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Сообщается, что это будет первый храм в городе, освященный в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах». По проекту каменная церковь будет вмещать до 600 человек.

Напомним, что два новых храма планируют построить в Нижнем Новгороде. Церкви появятся в Советском и Московском районах. Вопрос о смене статуса земельных участков обсуждался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области.

В частности, на заседании было принято решение об изменении зоны многоквартирной и общественной застройки на зону культурнопросветительского назначения и культовых объектов в двух районах. Так, одно решение касается земельного участка по улице Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе, второе – участка в границах улиц Пушкина, Косогорная, переулка Светлогорский в Советском районе. Заявителем выступила Нижегородская епархия РПЦ.

СПРАВКА

В настоящее время в Московском благочинии действует четыре храма. Кроме того, строятся две церкви — во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах».

Икона Божией Матери «Помощница в родах» — образ, к которому обращаются женщины в минуты мучений, нередко сопровождающих деторождение.