Бесплатную юридическую помощь окажут в ТОС и соседских центрах Нижнего Новгорода

Бесплатные юридические консультации пройдут на базе ТОС и соседских центров Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент общественных отношений администрации города.

- Ближайшие консультации пройдут в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты ГКУ НО «Госюрбюро НО» не только проконсультируют нижегородцев по волнующим их вопросам, но и будут готовы обеспечить представление интересов жителей в судебных инстанциях, - уточнили в департаменте.

Так, например, 21 февраля пройдет консультация для жителей Московского района в ТОС Орджоникидзе», 22 февраля - в соседском центре «Содружество» в Приокском районе, а 24 февраля – в ТОС посёлка «Сахарный дол».

Записаться на консультацию можно в ближайшем ТОС и соседском центре, а ознакомиться с подробной информацией - на сайте.

Напомним, что прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области.

Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».

Кроме того, прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», где расскажут подробнее об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, а также психологической поддержке.