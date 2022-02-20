Прокурорскую проверку начали в Нижегородской области по факту массового отравления детей в Лукоянове

Прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку по факту массового отравления детей в Лукоянове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- Проведение проверки поручено прокуратуре Лукояновского района, - говорится в сообщении.

По итогам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при обслуживании газового оборудования. В случае необходимости будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, что массовое отравление детей произошло на соревнованиях по футболу в субботу, 19 февраля, в Лукоянове. Там на тошноту и другие симптомы пожаловались сразу 13 детей и взрослых. Некоторым из них потребовалась госпитализация.